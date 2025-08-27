Više od 120 nastavnika Filozofskog fakulteta potpisalo peticiju: U ovim uslovima nema ispita

Više od 120 nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu potpisalo je do sada peticiju u znak osude što su dekan Milivoj Alanović, nekoliko nastavnika i zaposlenih juče ujutro iz fakultetske zgrade isterali studente u blokadi.

Potpisnici peticije su ocenili da u "nasilničkoj atmosferi" nije moguće držati ispite. "Najoštrije osuđujemo izbacivanje studenata u blokadi iz fakultetske zgrade. U atmosferi ucena i pretnji nije moguće i nije profesionalno održati ispite. Pozivamo poslovodstvo Filozofskog fakulteta da omogući profesorima koji su do sada dobro komunicirali sa studentima da zajedno pronađu adekvatno rešenje", naveli su u tekstu peticije. Dodali su da time "žele da pomognu da se