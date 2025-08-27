Više od 120 nastavnika Filozofskog fakulteta potpisalo peticiju: U ovim uslovima nema ispita

Novi magazin pre 4 sati  |  Beta
Više od 120 nastavnika Filozofskog fakulteta potpisalo peticiju: U ovim uslovima nema ispita

Više od 120 nastavnika i saradnika Filozofskog fakulteta u Novom Sadu potpisalo je do sada peticiju u znak osude što su dekan Milivoj Alanović, nekoliko nastavnika i zaposlenih juče ujutro iz fakultetske zgrade isterali studente u blokadi.

Potpisnici peticije su ocenili da u "nasilničkoj atmosferi" nije moguće držati ispite. "Najoštrije osuđujemo izbacivanje studenata u blokadi iz fakultetske zgrade. U atmosferi ucena i pretnji nije moguće i nije profesionalno održati ispite. Pozivamo poslovodstvo Filozofskog fakulteta da omogući profesorima koji su do sada dobro komunicirali sa studentima da zajedno pronađu adekvatno rešenje", naveli su u tekstu peticije. Dodali su da time "žele da pomognu da se
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na…

"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na poziv dekana"

Blic pre 14 minuta
Novo okupljanje ispred Filozofskog fakulteta

Novo okupljanje ispred Filozofskog fakulteta

RTV pre 2 sata
Protesti u Srbiji: Kordon policije ispred Filozofskog u Novom Sadu, studenti i građani se okupljaju

Protesti u Srbiji: Kordon policije ispred Filozofskog u Novom Sadu, studenti i građani se okupljaju

NIN pre 2 sata
Profesor Medicinskog u Kragujevcu: Dekan Filozofskog u NS je radio svoj posao, svi dekani bi to trebali

Profesor Medicinskog u Kragujevcu: Dekan Filozofskog u NS je radio svoj posao, svi dekani bi to trebali

RTV pre 2 sata
Više od 120 profesora protiv izbacivanja studenata: Filozofski pred novim protestom

Više od 120 profesora protiv izbacivanja studenata: Filozofski pred novim protestom

Luftika pre 3 sata
Više od 120 nastavnika Filozofskog osudilo izbacivanje studenata: Ispiti nemogući u nasilničkoj atmosferi

Više od 120 nastavnika Filozofskog osudilo izbacivanje studenata: Ispiti nemogući u nasilničkoj atmosferi

Radio 021 pre 4 sati
Protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u 15 sati: Studenti na plenumu, odlučuju o odgovoru dekanu

Protest ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u 15 sati: Studenti na plenumu, odlučuju o odgovoru dekanu

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadprofesorifilozofski fakultet

Društvo, najnovije vesti »

Bodrožić: Nadam se da BC partners, posle otkrića o planu za slabljenje N1, neće hteti pokvarene dilove sa režimom u Srbiji

Bodrožić: Nadam se da BC partners, posle otkrića o planu za slabljenje N1, neće hteti pokvarene dilove sa režimom u Srbiji

N1 Info pre 14 minuta
Gordi o planu za slabljenje N1: Pokušaj vlasti da kontroliše nezavisne medije - dokaz se možda priprema za izbore

Gordi o planu za slabljenje N1: Pokušaj vlasti da kontroliše nezavisne medije - dokaz se možda priprema za izbore

N1 Info pre 9 minuta
Najcrnja hronika

Najcrnja hronika

Cenzolovka pre 9 minuta
"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na…

"Gurali su, udarali i napadali policajce": Dačić o incidentu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: "Policija je došla na poziv dekana"

Blic pre 14 minuta
Deportacije iz SAD dostigle rekordan broj, avio-prevoznici kriju brojeve aviona

Deportacije iz SAD dostigle rekordan broj, avio-prevoznici kriju brojeve aviona

Politika pre 9 minuta