Tuča u Hrvatskoj: uhapšeno sedam osoba, među njima državljani Srbije, Crne Gore i BiH

Politika pre 30 minuta
Tuča u Hrvatskoj: uhapšeno sedam osoba, među njima državljani Srbije, Crne Gore i BiH

Zbog verbalnog i fizičkog obračuna u mestu Povljana na ostrvu Pag

ZADAR – Zbog verbalnog i fizičkog obračuna u mestu Povljana na ostrvu Pag, policija je privela sedam osoba, od kojih su trojica državljani Hrvatske, dvojica Srbije i po jedan državljanin Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Incident se dogodio 24. avgusta u ranim jutarnjim časovima u smeštajnom objektu jednog kampa, gde je grupa muškaraca narušavala javni red i mir „na posebno drzak način“, saopštila je policija. U sukobu je došlo najpre do verbalne, a potom i fizičke
