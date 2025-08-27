Zvuči kao početak vica, ali nije: Potukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac u kampu na obali, oštetili su i inventar

Nova pre 2 sata  |  Autor: Dnevnik.hr
Zvuči kao početak vica, ali nije: Potukli se Hrvati, Srbi, Crnogorac i Bosanac u kampu na obali, oštetili su i inventar

Nakon završene kriminalističke istrage u Policijskoj stanici Pag, sedam muškaraca je u ponedeljak privedeno u prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Zadru zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Među privedenima su tri državljanina Hrvatske, dva državljanina Srbije i po jedan državljanin Crne Gore i Bosne i Hercegovine, saopštila je zadarska policija, prenosi dnevnik.hr. Navedena lica se terete da su u ranim nedeljnim jutarnjim satima na posebno drzak način, s obzirom na vreme i mesto gde su se nalazili drugi gosti, narušavala javni red i mir u kamp smeštajnom objektu u Povljani. Kriminalističkom istragom utvrđeno je da su hrvatski državljani starosti 30,
