Crna Gora ipak zatvara svih pet poglavlja u pregovima sa EU, Francuska promenila stav

Crna Gora će ipak zatvoriti pet poglavlja u pregovorima sa Evropkom unijom na Međuvladinoj konferenciji 16. decembra, jer je Francuska nakon diplomatske aktivnosti državnog vrha odlučila da ne blokira zatvaranje dva poglavlja, objavili su sinoć podgorički mediji.

Crnoj Gori su otvorena vrata za zatvaranje pet pregovarčkih poglavlja nakon direktnog razgovora premijera Milojka Spajića i francuskog predsednika Emanuela Makrona, objavio je portal CdM. Pored susreta sa Makronom, prema pisanju tog medija, Spajić je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, sa ministrima većine članica EU i sa evropskom administracijom. Predsednik Crne Gore Jakov Milatović pisao je francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, tražeći