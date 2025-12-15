Satima pokušavaju da izvuku telo, drama na Visočici "Prijatelj mi je pao i umro"

Alo pre 1 sat
Više od pet sati traje izuzetno zahtevna operacija pripadnika Gorske službe spasavanja, koji ulažu napore da izvuku telo poginulog planinara na teško pristupačnom i fizički zahtevnom terenu Visočice u Bosni i Hercegovini

U operaciji učestvuje veliki broj iskusnih spasilaca, koji se suočavaju sa teškim uslovima rada, uključujući nepristupačan teren i izuzetno fizički zahtevne okolnosti. Uprkos svemu, spasioci ne odustaju i nastavljaju borbu sa ciljem da operaciju privedu kraju na dostojanstven i bezbedan način. Pripadnici GSS-a Prenj stupili su ranije u kontakt s drugim planinarom, koji je rekao da je njegov prijatelj pao i poginuo, prenosi Blic.
(Video) Spasioci satima pokušavaju da izvuku telo poginulog planinara. Drama na Visočici: Muškarac prijavio da mu je prijatelj pao i umro

Blic pre 2 sata
GSSBosnaHercegovinaBosna i Hercegovina

Alo pre 1 sat
(Video) Spasioci satima pokušavaju da izvuku telo poginulog planinara. Drama na Visočici: Muškarac prijavio da mu je prijatelj pao i umro

Blic pre 2 sata
Građani Botuna ubedljivo protiv izgradnje kolektora, izlaznost na referendumu 62,1 odsto

Građani Botuna ubedljivo protiv izgradnje kolektora, izlaznost na referendumu 62,1 odsto

Newsmax Balkans pre 1 dan
Mještani Zete na referendumu glasali protiv odluke crnogorske Vlade da gradi kolektor u toj opštini

Mještani Zete na referendumu glasali protiv odluke crnogorske Vlade da gradi kolektor u toj opštini

Slobodna Evropa pre 1 dan
Mediji: Crna Gora ipak zatvara svih pet poglavlja u pregovorima sa EU, Francuska promenila stav

Mediji: Crna Gora ipak zatvara svih pet poglavlja u pregovorima sa EU, Francuska promenila stav

Radio sto plus pre 1 dan