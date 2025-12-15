Satima pokušavaju da izvuku telo, drama na Visočici "Prijatelj mi je pao i umro"

Više od pet sati traje izuzetno zahtevna operacija pripadnika Gorske službe spasavanja, koji ulažu napore da izvuku telo poginulog planinara na teško pristupačnom i fizički zahtevnom terenu Visočice u Bosni i Hercegovini

U operaciji učestvuje veliki broj iskusnih spasilaca, koji se suočavaju sa teškim uslovima rada, uključujući nepristupačan teren i izuzetno fizički zahtevne okolnosti. Uprkos svemu, spasioci ne odustaju i nastavljaju borbu sa ciljem da operaciju privedu kraju na dostojanstven i bezbedan način. Pripadnici GSS-a Prenj stupili su ranije u kontakt s drugim planinarom, koji je rekao da je njegov prijatelj pao i poginuo, prenosi Blic.