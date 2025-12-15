(Video) Spasioci satima pokušavaju da izvuku telo poginulog planinara. Drama na Visočici: Muškarac prijavio da mu je prijatelj pao i umro

Blic pre 4 sati
(Video) Spasioci satima pokušavaju da izvuku telo poginulog planinara. Drama na Visočici: Muškarac prijavio da mu je prijatelj…
Operacija obuhvata izvlačenje tela stradalog planinara iz nepristupačnog terena Učestvuje veliki broj iskusnih spasilaca suočenih sa teškim uslovima rada Više od pet sati traje izuzetno zahtevna operacija pripadnika Gorske službe spasavanja, koji ulažu napore da izvuku telo poginulog planinara na teško pristupačnom i fizički zahtevnom terenu Visočice. U operaciji učestvuje veliki broj iskusnih spasilaca, koji se suočavaju sa teškim uslovima rada, uključujući
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Satima pokušavaju da izvuku telo, drama na Visočici "Prijatelj mi je pao i umro"

Satima pokušavaju da izvuku telo, drama na Visočici "Prijatelj mi je pao i umro"

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

Policijska akcija u Trebinju, uhapšene tri osobe: zaplenjene veće količine droge

Policijska akcija u Trebinju, uhapšene tri osobe: zaplenjene veće količine droge

Kurir pre 43 minuta
Satima pokušavaju da izvuku telo, drama na Visočici "Prijatelj mi je pao i umro"

Satima pokušavaju da izvuku telo, drama na Visočici "Prijatelj mi je pao i umro"

Alo pre 2 sata
(Video) Spasioci satima pokušavaju da izvuku telo poginulog planinara. Drama na Visočici: Muškarac prijavio da mu je prijatelj…

(Video) Spasioci satima pokušavaju da izvuku telo poginulog planinara. Drama na Visočici: Muškarac prijavio da mu je prijatelj pao i umro

Blic pre 4 sati
Građani Botuna ubedljivo protiv izgradnje kolektora, izlaznost na referendumu 62,1 odsto

Građani Botuna ubedljivo protiv izgradnje kolektora, izlaznost na referendumu 62,1 odsto

Newsmax Balkans pre 1 dan
Mještani Zete na referendumu glasali protiv odluke crnogorske Vlade da gradi kolektor u toj opštini

Mještani Zete na referendumu glasali protiv odluke crnogorske Vlade da gradi kolektor u toj opštini

Slobodna Evropa pre 1 dan