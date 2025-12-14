Crna Gora ipak zatvara svih pet poglavlja u pregovorima sa EU, Francuska promenila stav

Beta pre 15 minuta

Crna Gora će ipak zatvoriti pet poglavlja u pregovorima sa Evropkom unijom (EU) na Međuvladinoj konferenciji 16. decembra, jer je Francuska nakon diplomatske aktivnosti državnog vrha odlučila da ne blokira zatvaranje dva poglavlja, objavili su sinoć podgorički mediji.

Crnoj Gori su otvorena vrata za zatvaranje pet pregovaračkih poglavlja nakon direktnog razgovora premijera Milojka Spajića i francuskog predsednika Emanuela Makrona, objavio je portal CdM.

Pored susreta sa Makronom, prema pisanju tog medija, Spajić je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, sa ministrima većine članica EU i sa evropskom administracijom.

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović pisao je francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, tražeći političku podršku za zatvaranje svih pet poglavlja, objavile su Vijesti.

Premijer Spajić, kako je najavljeno, odlazi 16. decembra u Brisel, gde će na konferenciji za medije nakon formalne ceremonije zatvaranja poglavlja govoriti sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen.

Na Međuvladinoj konferenciji Crna Gora će zatvoriti poglavlja 3 – Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, 4 – Slobodno kretanje kapitala, 6 – Pravo privrednih društava, kao i poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 13 – Ribarstvo.

Francuska je u petak, bez prethodnih najava i nagoveštaja, stopirala Podgorici zatvaranje dva poglavlja u pregovorima s Briselom. 

(Beta, 14.12.2025)

