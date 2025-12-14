Francuska popustila: Crnoj Gori otvorena vrata za zatvaranje pet poglavlja u pregovorima sa EU

Crna Gora će 16. decembra zatvoriti pet poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) na Međuvladinoj konferenciji.

Francuska je, nakon diplomatskih aktivnosti državnog vrha, odlučila da ne blokira zatvaranje dva poglavlja, prenose podgorički mediji. Crnoj Gori su otvorena vrata za zatvaranje pet pregovarčkih poglavlja nakon direktnog razgovora premijera Milojka Spajića i francuskog predsednika Emanuela Makrona, objavio je portal CdM. Pored susreta sa Makronom, prema pisanju tog medija, Spajić je razgovarao i sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, sa ministrima većine članica