Milatović potvrdio: Nakon razgovora sa Makronom, Crna Gora zatvara svih pet poglavlja u pregovorima sa EU

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović potvrdio je da će Crna Gora na Međuvladinoj konferenciji zatvoriti svih pet poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) i to, kako tvrdi, nakon njegovog razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom. „U protekla dva dana imao sam prijateljski i konstruktivan razgovor sa Emanuelom Makronom, nakon kojeg će Crna Gora na narednoj Međuvladinoj konferenciji zatvoriti svih pet poglavlja“, napisao je Milatović na mreži