Novo okupljanje ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju ponovo se okupljaju ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Iz zgrade je izašao kordon policije, javlja dopisnik RTS-a.

Ispred zgrade Filozofskog fakulteta u Novom Sadu počelo je novo okupljanje, nakon što su juče studenti koji su blokirali ovu visokoškolsku ustanovu devet meseci, morali da izađu iz nje, kada je dekan Milivoj Alanović ušao sa još nekoliko profesora i promenio bravu na ulazu. Nešto pre 15 časova, za kada je najavljen protest, iz zgrade Filozofskog fakulteta izašao je kordon policije u opremi za razbijanje demonstracija, koji obezbeđuje zgradu. U blizini fakulteta