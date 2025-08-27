Tramp: Uvešću ekonomske sankcije Rusije, ako Putin ne pristane na prekid vatre

RTV pre 7 minuta  |  Tanjug
VAŠINGTON - Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je spreman da uvede ekonomske sankcije Rusiji, ako ruski predsednik Vladimir Putin ne pristane na prekid vatre, upozoravajuci na ozbiljne posledice.

"Želimo da se to završi. Imamo ekonomske sankcije. Govorim o ekonomskim jer necemo uci u svetski rat", rekao je Tramp. Tramp nije postavio novi vremenski okvir za sprovođenje sankcija ukoliko se ne zaustavi rat u Ukrajini, preneo je CNN. "Nece biti svetski rat, ali ce biti ekonomski rat. Bice loše za Rusiju", naveo je Tramp. Izrazio je nadu da i dalje postoji put ka posredovanju u postizanju sporazuma o okončanju rata u Ukrajini. Tramp je takođe ponovo sugerisao da
