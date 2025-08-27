Uhapšen osumnjičeni za napad na policijske službenike ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
Uhapšen osumnjičeni za napad na policijske službenike ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

NOVI SAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su N. S. (2002) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako se sumnja, on je, sinoć, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta, nasrnuo na pripadnike interventne jedinice policije, odgurivao ih i udarao pesnicama, saopšteno je iz MUP-a. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Policijska uprava u Novom Sadu nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su sinoć ispred Filozofskog
