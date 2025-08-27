Šefovi Telekoma Srbija i United Grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenika N1

SEEbiz pre 1 sat
Šefovi Telekoma Srbija i United Grupe razgovarali o otpuštanju zaposlenika N1

BEOGRAD - Novi direktor United Grupe Stan Miller razgovarao je s čelnikom Telekoma Srbija Vladimirom Lucićem o planovima za daljnje poslovanje tog medijskog konglomerata, uključujući i otpuštanje direktorice United Medije Aleksandre Subotić, objavio je danas Međunarodni projekt za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije (OCCRP).

U tekstu OCCRP-a navodi se da se Miller, koji je u lipnju imenovan za čelnika United Grupe, sastao u Beogradu s Lučićem, za kojeg se navodi da je bliski suradnik srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, te da mu je rekao da je svjestan činjenice da Vučić "nije sretan" što Subotić još uvijek nije otpuštena. Dodao je da mu treba više vremena da smijeni Subotić s mjesta izvršne direktorice jer su, kako piše OCCRP, za to potrebne još neke promjene. OCCRP je u tekstu
Ključne reči

Aleksandar VučićTelekomkorupcija

