Aleksandar Zverev siguran na startu US Opena! Nemac rutinski "preskočio" Tabila i prošao u drugo kolo

Telegraf pre 11 minuta
Nemački teniser, Aleksandar Zverev plasirao se u drugo kolo US Opena, nakon što je sa 3:0 u setovima pobedio Alehandra Tabila, po setovima 6:2, 7:6, 6:4! Zverev je opravdao ulogu favorita na terenu, i to za dva sata i devet minuta igre u Njujorku.

U prvom i trećem setu, sve je bilo dobro po Zvereva, a jedine muke imao je u drugom, kada je morao da spašava set loptu, a onda kroz taj-brejk dođe do seta. Tada je, u 12. gemu morao da spašava set loptu, te je na kraju ipak uspeo da izbori taj-brejk, u kom je i slavio. Nakon toga, stvari su bile dosta lakše, s obzirom na to da je imao dva seta prednosti, i ostalo mu je samo da u trećem setu završi posao, što je i učinio. Zverev se tako plasirao u drugo kolo, gde
