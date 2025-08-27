Milojević: Šokantno, šta da kažem

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Milojević: Šokantno, šta da kažem

Vladan Milojević je „vruće glave“ izneo utiske posle nesrećne eliminacije Crvene zvezde u plej-ofu Lige šampiona od Pafosa. Zamerio je domaćinu na ponašanju, seckanju igre, zadržavanju lopte.

„Šokantno, šta da kažem. Moramo da se osvrnemo na obe utakmice. Primate gol na početku u prvoj utakmici, pa onda nam daju gol, primate gol na kraju utakmice. Pričali smo individualno, kolektivno, šta rade. Iz te kombinacije nam daju gol…. Pogodio je prosto dečko“, rekao je Milojević. Zvezdin trener je zatim bio revoltiran zbog načina na koji su se ponašali u drugom poluvremenu fudbaleri Pafosa. „Ono na šta bih se osvrnuo, na želju i htenje, cela utakmica je bila
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Zvezdu će da boli liga šampiona, ali liga Evrope je nova prilika: Šta je dovelo do eliminacije? Odlazak velikog broja igrača…

Zvezdu će da boli liga šampiona, ali liga Evrope je nova prilika: Šta je dovelo do eliminacije? Odlazak velikog broja igrača, dugo čekanje Tadića...

Kurir pre 21 minuta
Imamo li novog Van la Paru u Zvezdi?

Imamo li novog Van la Paru u Zvezdi?

Sportske.net pre 45 minuta
Poraz Zvezdine uprave: Milionska ulaganja, a gde je kvalitet?

Poraz Zvezdine uprave: Milionska ulaganja, a gde je kvalitet?

Sport klub pre 1 sat
„Imamo dvoje dece koja su pretučena“: Zvezda podnosi žalbu UEFA, Milojević na grčkom zapretio

„Imamo dvoje dece koja su pretučena“: Zvezda podnosi žalbu UEFA, Milojević na grčkom zapretio

Nova pre 1 sat
Karsedo: Imali smo sreće da je Pepe onako centrirao i da je Žaža na onakav način postigao gol

Karsedo: Imali smo sreće da je Pepe onako centrirao i da je Žaža na onakav način postigao gol

Sportski žurnal pre 2 sata
Skandal na kipru! Fudbaler Zvezde pretučen u tunelu

Skandal na kipru! Fudbaler Zvezde pretučen u tunelu

Večernje novosti pre 2 sata
Uefa, reaguj! Crvena zvezda podnosi tužbu protiv Pafosa

Uefa, reaguj! Crvena zvezda podnosi tužbu protiv Pafosa

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaVladan Milojevićsport

Sport, najnovije vesti »

Srušio mi se ceo svet! Priznanje Novaka Đokovića o najtežem trenutku

Srušio mi se ceo svet! Priznanje Novaka Đokovića o najtežem trenutku

Story pre 11 minuta
Koliko je Zvezda izgubila plasmanom u Ligu Evrope?

Koliko je Zvezda izgubila plasmanom u Ligu Evrope?

Sportske.net pre 15 minuta
Ostoja Mijailović: „Ne možemo biti i razvojni i trofejni klub“ Svečano završena 29. sezona Plazma Sportskih igara mladih u…

Ostoja Mijailović: „Ne možemo biti i razvojni i trofejni klub“ Svečano završena 29. sezona Plazma Sportskih igara mladih u Splitu!

Hot sport pre 36 minuta
Us Open je malerozan za naše tenisere: Ovako nešto se nije dogodilo čak tri godine! Svečano završena 29. sezona Plazma…

Us Open je malerozan za naše tenisere: Ovako nešto se nije dogodilo čak tri godine! Svečano završena 29. sezona Plazma Sportskih igara mladih u Splitu!

Hot sport pre 36 minuta
Zbog ovoga poraz boli još više: Poznato bez čega sve Zvezda ostaje nakon eliminacije od Pafosa! Svečano završena 29. sezona…

Zbog ovoga poraz boli još više: Poznato bez čega sve Zvezda ostaje nakon eliminacije od Pafosa! Svečano završena 29. sezona Plazma Sportskih igara mladih u Splitu!

Hot sport pre 36 minuta