Pakleni dani pa olujni vikend! Izdato upozorenje RHMZ, temperatura blizu 40. podeljka - evo kad će udariti nevreme!

Alo pre 17 minuta
Pakleni dani pa olujni vikend! Izdato upozorenje RHMZ, temperatura blizu 40. podeljka - evo kad će udariti nevreme!

RHMZ izdao crveni meteoalarm za deo Srbije, 28. i 29. avgusta temperature do 38°C. Pogledajte detaljnu vremensku prognozu i upozorenja

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da Srbiju danas i sutra, 28. i 29. avgusta, očekuje pravi toplotni talas. Na snazi su žuti i narandžasti meteoalarm, dok je za sutra u pojedinim delovima zemlje proglašen i crveni zbog ekstremnih vrućina. Prema prognozi, danas će u većini krajeva biti sunčano i vrlo toplo, sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni. U petak će živa u termometru još porasti, pa se u najvećem delu zemlje očekuje od 35 do 38
Rhmz jutros izdao dva upozorenja! Gore meteoalarmi, Beograd posebno izdvojen: Danas i sutra pakleno, a onda...

Blic pre 32 minuta
Vremenska prognoza za prve dane škole: Kada će biti prehladno, a kada pretoplo, dan po dan: A evo i kada su obavezne kabanice…

Blic pre 1 sat
Koje su izmene u gradskom prevozu na Novom Beogradu zbog Bir festa

N1 Info pre 42 minuta
Od danas velike izmene u gradskom prevozu na Novom Beogradu zbog Bir festa

Nova pre 28 minuta
Saobraćajna nezgoda u Beogradu: Ima povređenih

Blic pre 53 minuta
Izmene na linijama javnog prevoza tokom manifestacije Belgrade Beer Fest 2025

Danas pre 23 minuta
Rhmz jutros izdao dva upozorenja! Gore meteoalarmi, Beograd posebno izdvojen: Danas i sutra pakleno, a onda...

Blic pre 32 minuta