Pakleni dani pa olujni vikend! Izdato upozorenje RHMZ, temperatura blizu 40. podeljka - evo kad će udariti nevreme!

RHMZ izdao crveni meteoalarm za deo Srbije, 28. i 29. avgusta temperature do 38°C. Pogledajte detaljnu vremensku prognozu i upozorenja

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da Srbiju danas i sutra, 28. i 29. avgusta, očekuje pravi toplotni talas. Na snazi su žuti i narandžasti meteoalarm, dok je za sutra u pojedinim delovima zemlje proglašen i crveni zbog ekstremnih vrućina. Prema prognozi, danas će u većini krajeva biti sunčano i vrlo toplo, sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni. U petak će živa u termometru još porasti, pa se u najvećem delu zemlje očekuje od 35 do 38