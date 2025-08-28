Uhapšen napasnik iz Trstenika Prvo izbo mladića nožem i staklenom flašom a potom pretio policajcu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trsteniku uhapsili su M. D. (28) iz ovog mesta zbog sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti

On se sumnjiči da je noćas, oko dva sata posle ponoći, nakon tuče ispred ugostitelјskog objekta u Trsteniku, nožem i staklenom flašom naneo povrede dvadesetdvogodišnjem mladiću, kao i da je prilikom privođenja pretio policijskom službeniku. Povređeni mladić zbrinut je u Kliničkom centru u Kralјevu. Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku. BONUS VIDEO