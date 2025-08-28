Na današnji dan, 28. avgust

B92 pre 6 sati
Na današnji dan, 28. avgust

Danas je četvrtak, 28. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

430 - Umro je biskup Aurelije Avgustin Sveti Avgustin, jedan od najznamenitijih crkvenih učitelja. Napisao je oko 90 dela od kojih je najpoznatije "O Božijoj državi". Imao je niz sledbenika. 1619 - Ferdinand II postao je rimsko-nemački car. Njegova vladavina je obeležena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje Tridesetogodišnjeg rata. 1645 - Umro je holandski pravnik, pisac i humanista Hugo Grocijus (Grotius), osnivač škole prirodnog prava i nauke o
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Na današnji dan, 28. avgust

Na današnji dan, 28. avgust

N1 Info pre 20 minuta
Povezane vesti »

Najnovije vesti »

Na današnji dan, 28. avgust

Na današnji dan, 28. avgust

N1 Info pre 20 minuta
Gert Jan Kopman danas u radnoj poseti Beogradu

Gert Jan Kopman danas u radnoj poseti Beogradu

RTV pre 25 minuta
Evropa strahuje od ljuljanja vrha američkog Feda

Evropa strahuje od ljuljanja vrha američkog Feda

Bloomberg Adria pre 25 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Bezbednosne garancije među najvažnijim temama; razmatra se italijanski predlog o garancijama za…

UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj: Bezbednosne garancije među najvažnijim temama; razmatra se italijanski predlog o garancijama za Ukrajinu

RTV pre 21 minuta
Danas sednica CIK BiH o raspisivanju predsedničkih izbora u Republici Srpskoj

Danas sednica CIK BiH o raspisivanju predsedničkih izbora u Republici Srpskoj

RTV pre 31 minuta