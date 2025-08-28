Na današnji dan, 28. avgust

Danas je četvrtak, 28. avgust. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

430 - Umro je biskup Aurelije Avgustin Sveti Avgustin, jedan od najznamenitijih crkvenih učitelja. Napisao je oko 90 dela od kojih je najpoznatije "O Božijoj državi". Imao je niz sledbenika. 1619 - Ferdinand II postao je rimsko-nemački car. Njegova vladavina je obeležena borbom protiv protestantizma, što je podstaklo širenje Tridesetogodišnjeg rata. 1645 - Umro je holandski pravnik, pisac i humanista Hugo Grocijus (Grotius), osnivač škole prirodnog prava i nauke o