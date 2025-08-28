Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje 13 mrtvih, više od 40 ranjenih
Više od 40 ljudi je ranjeno, kažu ukrajinski zvaničnici. Oštećene mnoge zgrade.
Najmanje 13 ljudi je poginulo u Kijevu, među kojima i troje dece, posle masivnog ruskog bombardovanja u noći između 27. i 28. avgusta, kažu ukrajinski zvaničnici.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je više od 40 ljudi ranjeno u velikom napadu dronom i raketama.
Kremlj je izabrao „balističke rakete umesto pregovaračkog stola", napisao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski na mreži Iks i ponovio da je potrebno uvesti „nove, stroge sankcije" Rusiji.
U sredu je više od 100.000 domaćinstava u Ukrajini ostalo bez struje posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu.
„Poginula je 14-godišnja devojčica, a među ranjenima je najmanje petoro dece, uzrasta od sedam do 17 godina", šef kijevske vojne administracije Timur Tkačenko na aplikaciji Telegram.
Prema Tkačenku, u ruskom noćnom napadu na Kijev korišćeno je nekoliko vrsta oružja: iranski dronovi Šahedi, balističke i krstareće rakete, i moćna raketa Kinžal.
Pogoci su zabeleženi na više od 20 lokacija u Kijevu i okolini.
Pogođene su i oštećene stambene zgrade, među kojima i 25-spratnica, kao i poslovni objekti i mnogi automobili.
„Ukupno će broj oštećenih objekata u Kijevu ponovo dostići stotine, pogođen je i tržni centar u centru grada", napisao je Tkačenko.
U jednom naselju, kako su izvestile kijevske vlasti, čitav deo petospratne stambene zgrade je uništen direktnim pogotkom.
Vlasti kažu da su ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina.
Dopisnik BBC-ja koji je otišao na lice mesta video je bar četiri tela.
(BBC News, 08.28.2025)