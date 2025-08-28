BBC vesti na srpskom

Veliki ruski napad na Kijev: Najmanje 13 mrtvih, više od 40 ranjenih

Više od 40 ljudi je ranjeno, kažu ukrajinski zvaničnici. Oštećene mnoge zgrade.

BBC News pre 1 minut
deca sede umotana u ćebe posle ruskog napada na Kijev
Reuters
Deca sede na ulici umotana u ćebad posle ruskog napada na Kijev

Najmanje 13 ljudi je poginulo u Kijevu, među kojima i troje dece, posle masivnog ruskog bombardovanja u noći između 27. i 28. avgusta, kažu ukrajinski zvaničnici.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je više od 40 ljudi ranjeno u velikom napadu dronom i raketama.

Kremlj je izabrao „balističke rakete umesto pregovaračkog stola", napisao je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski na mreži Iks i ponovio da je potrebno uvesti „nove, stroge sankcije" Rusiji.

U sredu je više od 100.000 domaćinstava u Ukrajini ostalo bez struje posle ruskog napada na energetsku infrastrukturu.

„Poginula je 14-godišnja devojčica, a među ranjenima je najmanje petoro dece, uzrasta od sedam do 17 godina", šef kijevske vojne administracije Timur Tkačenko na aplikaciji Telegram.

Prema Tkačenku, u ruskom noćnom napadu na Kijev korišćeno je nekoliko vrsta oružja: iranski dronovi Šahedi, balističke i krstareće rakete, i moćna raketa Kinžal.

Pogoci su zabeleženi na više od 20 lokacija u Kijevu i okolini.

Pogođene su i oštećene stambene zgrade, među kojima i 25-spratnica, kao i poslovni objekti i mnogi automobili.

„Ukupno će broj oštećenih objekata u Kijevu ponovo dostići stotine, pogođen je i tržni centar u centru grada", napisao je Tkačenko.

U jednom naselju, kako su izvestile kijevske vlasti, čitav deo petospratne stambene zgrade je uništen direktnim pogotkom.

Vlasti kažu da su ljudi ostali zarobljeni ispod ruševina.

Dopisnik BBC-ja koji je otišao na lice mesta video je bar četiri tela.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE

mesto napada u Kijevu
BBC
ruski napad na kijev, spasioci nose velikog plišanog medveda
Reuters
ruski napad na kijev, ljudi stoje na ulici posle ruskog napada na kijev
Reuters
ruski napad na Kijev
BBC
napoad na kijev, žena uplakana posle ruskog napada na kijev, iza je pogođena zgrada
Reuters

(BBC News, 08.28.2025)

BBC News
BBC News

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Kina 3. septembra obeležava Dan pobede, prisustvovaće i Vučić

Blic pre 6 minuta
U EU registovano 914.680 novih automobila u julu, za 7,4 odsto više nego lane

U EU registovano 914.680 novih automobila u julu, za 7,4 odsto više nego lane

RTV pre 6 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev –14 stradalo, 48 povređenih; Rusija: Oboreno više od 100 dronova tokom noći

UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Kijev –14 stradalo, 48 povređenih; Rusija: Oboreno više od 100 dronova tokom noći

RTV pre 1 minut
Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa": Ubica iz Amerike objavio jezive snimke dva sata pre napada na školu (foto, video)

Na šaržeru napisao "ubiti Donalda Trampa": Ubica iz Amerike objavio jezive snimke dva sata pre napada na školu (foto, video)

Blic pre 6 minuta