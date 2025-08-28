Igor Simić (Srpska lista): Glasanjem u Skupštini Kosova se krši ustavni poredak i prava Srba

Beta pre 1 sat

Poslanik Srpske liste Igor Simić ocenio je danas da se glasanjem za potpredsednika Skupštine Kosova iz redova srpske zajednice krši ustavni poredak i krše prava Srba.

On je u obraćanju novinarima nakon prekida sednice parlamenta rekao da izabrani srpski potpredsednik mora imati podršku većine srpskih poslanika, dok je izvlačenje kandidata za potpredsednika ždrebom, prema njegovim rečima, neustavno.

Dodao je da se krši Poslovnik o radu Skupštine, koji jasno kaže da potpredsednik iz srpske zajednice mora imati podršku većine srpskih poslanika, što je u ovom slučaju Slavko Simić, koji je osvojio legalan mandat.

"Nažalost krše se Poslovnik i Ustav sve sa ciljem da uz podršku vladajuće partije na to mesto bude postavljen Nenad Rašić, protivno svim pravilima. Ujedno treba da se zna da on nema podršku srpskih poslanika i srpskog naroda, jer je na izborima osvojio pet puta manje glasova od Slavka Simića“, kazao je Igor Simić.

Ocenio je da Slavko Simić zaslužuje podršku, ali se nažalost u parlamentu ne poštuje pravo srpskog naroda, kao ni ono što je propisano pravnim aktima.

"Podnećemo žalbu Ustavnom sudu. Pozivam sve poslanike drugih albanskih partija i drugih nevećinskih zajednica da ne glasaju za protivustavne odluke i za pokušaj dovođenja Rašića po svaku cenu na mesto potpredsednika parlamenta. Na mesto koje mu ne pripada, kao što su ga ugurali u parlament bez glasova", rekao je Simić.

Skupština Kosova je danas u nastavku konstitutivne sednice nastavila glasanje za potpredsednika iz redova srpske zajednice, ali do prekida sednice ni jedan od kandidata nije dobio potreban broj glasova.

(Beta, 28.08.2025)