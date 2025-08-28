Beogradski je najpoznatiji, ali u Srbiji postoje još 2 aerodroma za komercijalne letove, na jednom je parking besplatan: Evo svih detalja

Beogradski aerodrom "Nikola Tesla" je najveća i najpoznatija vazdušna luka u zemlji, kroz koju godišnje prođe više miliona putnika, a koja prestonicu povezuje sa gotovo svim evropskim i brojnim svetskim metropolama. Međutim, sve veću pažnju putnika privlače i aerodromi "Konstantin Veliki" u Nišu i "Morava" kod Kraljeva, koji iz godine u godinu postaju sve značajnija polazišta za putovanja širom Evrope.

Osim što se na niškom i kraljevačkom aerodromu često mogu pronaći povoljnije avio-karte, putnicima odgovara i manja gužva, niži ili potpuno besplatni parking, kao i bolja dostupnost za stanovnike centralne i južne Srbije, koji tako izbegavaju putovanje do Beograda. U nastavku teksta možete pročitati i sve što treba znate ako idete na bilo koja od tri navedena aerodroma. Aerodrom "Nikola Tesla" nalazi se oko 18 kilometara zapadno od centra Beograda, uz auto-put