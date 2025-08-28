(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni soliteri, kuće, vrtići i zgrada EU

(Foto, video) ruski krvavi udar na Kijev! Noć pakla, gađan centar grada, stižu jezivi prizori: Ubijena i deca, oštećeni…

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao je na 17, saopštila je danas Kancelarija gradskog tužioca Kijeva. Među poginulima je troje maloletnika - dvogodišnja devojčica, četrnaestogodišnji dečak i sedamnaestogodišnja devojka. U napadu je oštećena zgrada Delegacije EU u prestonici Ukrajine.

Jedno dete poginulo je na licu mesta, prenosi Ukrinform, a dvoje u bolnici od izuzetno teških povreda. Bili su uzrasta 2, 14 i 17 godina. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je rekao da je oko 50 ljudi potražilo medicinsku pomoć, a 40 je hospitalizovano. Deset ljudi vodi se kao nestalo. Ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko rekao je da su u pogođenim područjima u toku operacije potrage i spasavanja. U napadu je pogođeno više od 20 lokacija u različitim
