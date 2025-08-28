Ukrajinski zvaničnici: U ruskim napadima poginula najmanje 21 osoba

N1 Info pre 1 sat  |  Hina/Reuters
Ukrajinski zvaničnici: U ruskim napadima poginula najmanje 21 osoba

Rusija je rano u četvrtak napala Ukrajinu smrtonosnim projektilima i dronovima u velikom napadu za koji je američki posebni izaslanik za Ukrajinu rekao da potkopava mirovne napore predsednika Donalda Trampa.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da je u glavnom gradu ubijena najmanje 21 osoba. Portparolka Bele kuće Karolina Levit rekla je da Tramp "nije bio srećan zbog ove vesti, ali i nije bio iznenađen", s obzirom na to da su dve zemlje dugo u ratu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad, drugi najveći napad otkako je Rusija pokrenula invaziju velikih razmera u februaru 2022, bio odgovor Moskve na diplomatske napore za okončanje rata. Američki posebni
Ključne reči

MoskvaUkrajinaBela kućaRusijaDonald TrampVladimir Zelenski

