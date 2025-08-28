"Ne mogu javno da pričam zašto nisam mogla da se odvojim od njega": U jeku Raletovog haosa sa Anom Nikolić, Olja Bajrami otkrila koliko tačno je bila sa njim: "Znam, to je dugo"

Blic pre 11 minuta
"Ne mogu javno da pričam zašto nisam mogla da se odvojim od njega": U jeku Raletovog haosa sa Anom Nikolić, Olja Bajrami…

Pevačica Olja Bajrami uvučena je u haos koji je nastao između njene koleginice Ane Nikolić i kompozitora Gorana Ratkovića Raleta.

Ana je prijavila Raleta za nasilje, posle čega je kompozitor dobio zabranu prilaska, a onda je Nikolićeva otkrila da je on sa njom varao Olju Bajrami. Ana Nikolić je prekjuče poručila da se Olja Bajrami u aktuelnoj situaciji sa Raletom "reklamira preko nje", dok bosanska pevačica sad tvrdi da ona nikad nije bila u ljubavnoj vezi sa njim. - Nikad nismo došli do te faze da smo zajedno, do ljubavne faze, ali smo se spojili na neki drugi način, bilo je teško da se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Rale mi je spremio navlakušu! Pao je u poslu" Ana Nikolić tvrdi da Olja Bajrami hoće reklamu preko nje, a bosanska pevačica…

"Rale mi je spremio navlakušu! Pao je u poslu" Ana Nikolić tvrdi da Olja Bajrami hoće reklamu preko nje, a bosanska pevačica kaže: "Bio je u razilaženju sa Indirom, pa se zaljubio u mene"

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana Nikolić

Zabava, najnovije vesti »

"Ne mogu javno da pričam zašto nisam mogla da se odvojim od njega": U jeku Raletovog haosa sa Anom Nikolić, Olja Bajrami…

"Ne mogu javno da pričam zašto nisam mogla da se odvojim od njega": U jeku Raletovog haosa sa Anom Nikolić, Olja Bajrami otkrila koliko tačno je bila sa njim: "Znam, to je dugo"

Blic pre 11 minuta
(Foto) skinula se bivša žena Jovana Memedovića: Mirjana u providnoj suknji, a ispod kupaći! Evo gde se baškari

(Foto) skinula se bivša žena Jovana Memedovića: Mirjana u providnoj suknji, a ispod kupaći! Evo gde se baškari

Blic pre 26 minuta
Milica Pavlović po aerodromu šeta neseser od 600 €! Pevačica uvek sređena od glave do pete, u Hrvatskoj sve oči uprte u nju…

Milica Pavlović po aerodromu šeta neseser od 600 €! Pevačica uvek sređena od glave do pete, u Hrvatskoj sve oči uprte u nju (paparaco)

Kurir pre 11 minuta
Dnevni horoskop za 28. avgust: Ovnove očekuje priliv novca, Rakovi ostvaruju veliki uspeh, dok Ribe privlači kolega

Dnevni horoskop za 28. avgust: Ovnove očekuje priliv novca, Rakovi ostvaruju veliki uspeh, dok Ribe privlači kolega

Kurir pre 21 minuta
Da je znala šta joj je na sakou onesvestila bi se! Ovo se samo jednom desilo u emisiji uživo, a evo kako je voditeljka…

Da je znala šta joj je na sakou onesvestila bi se! Ovo se samo jednom desilo u emisiji uživo, a evo kako je voditeljka reagovala!

Alo pre 1 minut