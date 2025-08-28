Upozorenje! Oprez zbog medveda na Perućcu: Ženka sa tri mečeta gotovo svakodnevno se pojavljuje, oglasio se Nacionalni park Tara

Blic pre 2 sata
Upozorenje! Oprez zbog medveda na Perućcu: Ženka sa tri mečeta gotovo svakodnevno se pojavljuje, oglasio se Nacionalni park…

Javno preduzeće "Nacionalni park Tara" izdalo je upozorenje posetiocima i stanovništvu da je u poslednjih mesec dana na području priobalja jezera Perućac redovno uočavana mečka sa tri mečeta.

- Najčešće ih viđamo na prostoru od šest do osam kilometara od brane, ali je bilo slučajeva da se pojave i na putu od Perućca ka Rastištu - saopštili su iz uprave parka. Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima, čije ponašanje, kako naglašavaju stručnjaci, može biti nepredvidivo i agresivno. - Njeno ponašanje je zaštitnički nastrojeno, što može ugroziti ljude. Zato apelujemo na sve da budu oprezni i da se pridržavaju preporuka - dodali su iz
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pažnja! Mečka sa 3 mečeta šeta po perućcu: Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima - ovo su preporuke…

Pažnja! Mečka sa 3 mečeta šeta po perućcu: Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima - ovo su preporuke za bezbednost

Kurir pre 13 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Sava Nemanjić hirotonisan za prvog srpskog arhiepiskopa

Vremeplov: Sava Nemanjić hirotonisan za prvog srpskog arhiepiskopa

RTV pre 3 minuta
Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta: Naš kolega u Novom Sadu uhapšen u autobusu

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta: Naš kolega u Novom Sadu uhapšen u autobusu

Danas pre 8 minuta
Dijalog sa teroristima

Dijalog sa teroristima

Radar pre 18 minuta
Održan protest ispred Pete beogradske gimnazije: Profesori optužuju direktorku za pritiske i otkaze

Održan protest ispred Pete beogradske gimnazije: Profesori optužuju direktorku za pritiske i otkaze

Danas pre 23 minuta
Novinarku N1 privelo obezbeđenje nakon pokušaja da postavi pitanja direktoru United Grupe (VIDEO)

Novinarku N1 privelo obezbeđenje nakon pokušaja da postavi pitanja direktoru United Grupe (VIDEO)

Danas pre 23 minuta