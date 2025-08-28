Upozorenje! Oprez zbog medveda na Perućcu: Ženka sa tri mečeta gotovo svakodnevno se pojavljuje, oglasio se Nacionalni park Tara

Javno preduzeće "Nacionalni park Tara" izdalo je upozorenje posetiocima i stanovništvu da je u poslednjih mesec dana na području priobalja jezera Perućac redovno uočavana mečka sa tri mečeta.

- Najčešće ih viđamo na prostoru od šest do osam kilometara od brane, ali je bilo slučajeva da se pojave i na putu od Perućca ka Rastištu - saopštili su iz uprave parka. Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima, čije ponašanje, kako naglašavaju stručnjaci, može biti nepredvidivo i agresivno. - Njeno ponašanje je zaštitnički nastrojeno, što može ugroziti ljude. Zato apelujemo na sve da budu oprezni i da se pridržavaju preporuka - dodali su iz