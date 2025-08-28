Pažnja! Mečka sa 3 mečeta šeta po perućcu: Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima - ovo su preporuke za bezbednost

Kurir pre 2 sata  |  RINA
Pažnja! Mečka sa 3 mečeta šeta po perućcu: Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima - ovo su preporuke…
Javno preduzeće "Nacionalni park Tara" izdalo je upozorenje posetiocima i stanovništvu da je u poslednjih mesec dana na području priobalja jezera Perućac redovno uočavana mečka sa tri mečeta. "Najčešće ih viđamo na prostoru od šest do osam kilometara od brane, ali je bilo slučajeva da se pojave i na putu od Perućca ka Rastištu", saopštili su iz uprave parka. Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima, čije ponašanje, kako naglašavaju
Upozorenje! Oprez zbog medveda na Perućcu: Ženka sa tri mečeta gotovo svakodnevno se pojavljuje, oglasio se Nacionalni park…

Upozorenje! Oprez zbog medveda na Perućcu: Ženka sa tri mečeta gotovo svakodnevno se pojavljuje, oglasio se Nacionalni park Tara

Blic pre 7 sati
Pažnja! Mečka sa 3 mečeta šeta po perućcu: Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima - ovo su preporuke za bezbednost

