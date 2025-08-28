Kad i gde možete gledati osminu finala SP Srbija – Holandija?

Danas pre 23 minuta  |  M. L.
Kad i gde možete gledati osminu finala SP Srbija – Holandija?

Odbojkašice Srbije su završile grupnu fazu na Svetskom prvenstvu u Tajlandu sa dve pobede i jednim porazom.

Ipak, tek sada dolazi ono najbitnije. U osmini finala Srbija igra protiv Holandije. Izabranice Zorana Terzića će ovaj meč igratu petak sa početkom tačno u podne po srednjevropskom vremenu. Prenos utakmice možete gledati na kanalima RTS 1 i Arena premijum 4. Parovi osmine finala: Petak (29. avgust): Holandija – Srbija (12.00), Japan – Tajland (15.30) Subota (30. avgust): Italija – Nemačka (12.00), Poljska – Belgija (15.30) Nedelja (31. avgust): Kina – Francuska
