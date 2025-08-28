Sijarto: Rat između Ukrajine i Rusije nije mađarski rat

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas, nakon uvođenja zabrane ulazska u Mađarsku i Šengensku zonu komandantu ukrajinske vojne jedinice Robertu Brovdi, koja je nedavno napala naftovod "Družba", da rat između Ukrajine i Rusije nije mađarski rat.

On je tako reagovao na izjavu ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe da je "bestidno" objaviti ove mere ukrajinskom vojniku na dan kada je ruski napad na Kijev usmrtio više od 20 ljudi. "Ovo nije naš rat. Nismo odgovorni za njega, nismo ga započeli, nismo učestvovali u njemu. Prestanite da nas provocirate, prestanite da rizikujete našu energetsku bezbednost i prestanite da se trudite da nas uvučete u vaš rat", napisao je Sijarto na društvenoj mreži Iks. Prethodno