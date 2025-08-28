Sijarto: Rat između Ukrajine i Rusije nije mađarski rat

Euronews pre 17 minuta  |  Autor: Tanjug
Sijarto: Rat između Ukrajine i Rusije nije mađarski rat

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas, nakon uvođenja zabrane ulazska u Mađarsku i Šengensku zonu komandantu ukrajinske vojne jedinice Robertu Brovdi, koja je nedavno napala naftovod "Družba", da rat između Ukrajine i Rusije nije mađarski rat.

On je tako reagovao na izjavu ministra spoljnih poslova Andrija Sibihe da je "bestidno" objaviti ove mere ukrajinskom vojniku na dan kada je ruski napad na Kijev usmrtio više od 20 ljudi. "Ovo nije naš rat. Nismo odgovorni za njega, nismo ga započeli, nismo učestvovali u njemu. Prestanite da nas provocirate, prestanite da rizikujete našu energetsku bezbednost i prestanite da se trudite da nas uvučete u vaš rat", napisao je Sijarto na društvenoj mreži Iks. Prethodno
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Poljska ponudila odmor osobi koja je izvela napad na naftovod "Družba"

Poljska ponudila odmor osobi koja je izvela napad na naftovod "Družba"

Sputnik pre 1 sat
Rampa; Mađarska zatvara vrata Ukrajini: "To nije naš rat"

Rampa; Mađarska zatvara vrata Ukrajini: "To nije naš rat"

B92 pre 57 minuta
Eskaliralo između mađarske i Ukrajine: Objavljene sankcije protiv ukrajinskog vojnog oficira, Zelenski pobesneo (foto/video)

Eskaliralo između mađarske i Ukrajine: Objavljene sankcije protiv ukrajinskog vojnog oficira, Zelenski pobesneo (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Sijarto Ukrajini: Prestanite da pokušavate da nas uvučete u rat protiv Rusije

Sijarto Ukrajini: Prestanite da pokušavate da nas uvučete u rat protiv Rusije

Sputnik pre 4 sati
Zelenski preti Mađarskoj: Odgovorićemo…

Zelenski preti Mađarskoj: Odgovorićemo…

Vesti online pre 3 sata
“Prestanite da pokušavate da nas uvučete u rat protiv Rusije”

“Prestanite da pokušavate da nas uvučete u rat protiv Rusije”

Vesti online pre 4 sati
Kijev zapretio Mađarskoj uzvratnim merama zbog zabrane ulaska u Šengen zonu ukrajinskom oficiru

Kijev zapretio Mađarskoj uzvratnim merama zbog zabrane ulaska u Šengen zonu ukrajinskom oficiru

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaNaftovodRusijaKijevMađarskaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

„Tramp je odabrao da ne okonča horor u Gazi“: Autorski članak Ed Dejvija za Gardijan

„Tramp je odabrao da ne okonča horor u Gazi“: Autorski članak Ed Dejvija za Gardijan

Danas pre 17 minuta
(Mape) alarm u Evropi! Preti opasnost zbog jake oluje koja će zahvatiti i Balkan, a trajaće danima: Grad veličine 6 cm, jaki…

(Mape) alarm u Evropi! Preti opasnost zbog jake oluje koja će zahvatiti i Balkan, a trajaće danima: Grad veličine 6 cm, jaki pljuskovi i tornado, a evo šta čeka Srbiju

Blic pre 1 sat
Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 21: Potraga i spasilačke operacije su u toku!

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 21: Potraga i spasilačke operacije su u toku!

Blic pre 46 minuta
"Tramp nije iznenađen": Oglasila se Bela kuća povodom ruskih napada na Kijev

"Tramp nije iznenađen": Oglasila se Bela kuća povodom ruskih napada na Kijev

Blic pre 1 sat
(Video, foto) stravične scene razornog nevremena u Italiji: Dve osobe poginule, ljude izvlače iz automobila, popaljeni svi…

(Video, foto) stravične scene razornog nevremena u Italiji: Dve osobe poginule, ljude izvlače iz automobila, popaljeni svi alarmi i za sutra

Blic pre 52 minuta