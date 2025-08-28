Eskaliralo između mađarske i Ukrajine: Objavljene sankcije protiv ukrajinskog vojnog oficira, Zelenski pobesneo (foto/video)

Kurir pre 20 minuta  |  Index.hr)
Mađarska je objavila sankcije protiv ukrajinskog vojnog oficira odgovornog za napade na ključni naftovod Družba, koji snabdeva zemlju ruskom naftom.

Odluka, koju je danas potvrdio šef mađarske diplomatije, predstavlja novu eskalaciju u zategnutim odnosima između dve zemlje, piše Politiko. Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto rekao je da će komandantu biti zabranjen ulazak u Mađarsku, a samim tim i u „ceo šengenski prostor“. Ova mera je usledila nakon što su ukrajinski dronovi i rakete prošle nedelje pogodili naftovod Družba na ruskoj teritoriji, koji snabdeva više od polovine mađarskog uvoza nafte.
