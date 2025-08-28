Isključenja struje zbog radova na mreži

Glas Šumadije pre 48 minuta  |  Petar Nikolić
Isključenja struje zbog radova na mreži

Elektrodistribucija Kragujevac najavila je planirana isključenja električne energije zbog radova na mreži i otklanjanja kvarova.

Bez napajanja će u periodu od 08:00 do 18:00 časova biti potrošači u ulicama Grada Sirena, Lepenički bulevar 31 i Save Kovačevića 30. U terminu od 08:00 do 16:00 časova bez struje će biti naselja Petrovac Šumski raj, Opornica i deo naselja Desimirovac Gajić. Takođe, od 09:00 do 15:00 časova isključenje je planirano u području Vukanića kraj, u naselju Loznica, kao i na lokaciji stubna Velja.
