RHMZ izdao upozorenje: Visoke temperature, olujni vetar, opasnost od požara, pa pljuskovi i grmljavine

Glas Zaječara pre 30 minuta  |  Anđela Risantijević
RHMZ izdao upozorenje: Visoke temperature, olujni vetar, opasnost od požara, pa pljuskovi i grmljavine
Visoka temperatura, nedostatak padavina i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine, kao i širom košavskog područja u AP Vojvodina, Podunavlju i Pomoravlju danas i sutra formiraće veoma povoljne uslove za širenje šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru, navodi se u najnovijem upozorenju koje je saopštio Republički hidrometereološki zavod (RHMZ). U većini mesta danas i sutra maksimalna temperatura kretaće
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

RHMZ izdao upozorenje: Visoke temperature, olujni vetar, opasnost od požara, pa pljuskovi i grmljavine

RHMZ izdao upozorenje: Visoke temperature, olujni vetar, opasnost od požara, pa pljuskovi i grmljavine

Zoom UE pre 1 sat
Visoke temperature, a onda naglo zahlađenje: Kakvo će vreme biti u Srbiji do kraja nedelje?

Visoke temperature, a onda naglo zahlađenje: Kakvo će vreme biti u Srbiji do kraja nedelje?

NIN pre 1 sat
Hitno upozorenje RHMZ-a: Pred nama paklene temperature, leto ne posustaje, evo kada stiže zahlađenje

Hitno upozorenje RHMZ-a: Pred nama paklene temperature, leto ne posustaje, evo kada stiže zahlađenje

Mondo pre 2 sata
Srbija se oprašta od vrelog leta Detaljna prognoza za septembar otkriva kada stiže drastična promena vremena

Srbija se oprašta od vrelog leta Detaljna prognoza za septembar otkriva kada stiže drastična promena vremena

Alo pre 1 sat
Temperatura pada za 15 stepeni: Hladni front i ciklon donose Srbiji veoma jaku promenu vremena, EVO i kada

Temperatura pada za 15 stepeni: Hladni front i ciklon donose Srbiji veoma jaku promenu vremena, EVO i kada

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Temperatura pada za 15 stepeni

Temperatura pada za 15 stepeni

Vesti online pre 2 sata
Još sutra u Novom Sadu sunčano i veoma toplo, a onda osetno svežije i kiša

Još sutra u Novom Sadu sunčano i veoma toplo, a onda osetno svežije i kiša

Radio 021 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarVojvodinaBanatRHMZpožarsrbijavreme

Regioni, najnovije vesti »

Šider: Vučić je podigao nasilje na novi nivo, EU mora biti stroža i zamrznuti finansijsku podršku

Šider: Vučić je podigao nasilje na novi nivo, EU mora biti stroža i zamrznuti finansijsku podršku

N1 Info pre 10 minuta
ZBOR MZ KRUŠIK NAKON SKUPA ODUSTAO OD PROTESTNE ŠETNJE: “NISMO ŽELELI SUSRET SA POLICIJOM”

ZBOR MZ KRUŠIK NAKON SKUPA ODUSTAO OD PROTESTNE ŠETNJE: “NISMO ŽELELI SUSRET SA POLICIJOM”

Valjevska posla pre 5 minuta
Od 1. septembra „zimski“ red vožnje u Nišu

Od 1. septembra „zimski“ red vožnje u Nišu

Južne vesti pre 5 minuta
IN MEMORIAM Nikola Cvetković (1939 – 2025)

IN MEMORIAM Nikola Cvetković (1939 – 2025)

Jugmedia pre 10 minuta
Počinju DANI JAPANA u Kragujevcu

Počinju DANI JAPANA u Kragujevcu

InfoKG pre 10 minuta