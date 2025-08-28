Gotovo bez promene: Zvanični srednji kurs danas je 117,1757 dinara za evro

Kurir pre 48 minuta
Gotovo bez promene: Zvanični srednji kurs danas je 117,1757 dinara za evro

Zvanični srednji kurs danas je 117,1757 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Juče je zvanični srednji kurs bio 117,1746 dinara za jedan evro. Dinar danas prema evru vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1757 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1757 dinara

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Narodna BankaNarodna Banka SrbijeEvrokursdinar

Ekonomija, najnovije vesti »

Gotovo bez promene: Zvanični srednji kurs danas je 117,1757 dinara za evro

Gotovo bez promene: Zvanični srednji kurs danas je 117,1757 dinara za evro

Kurir pre 48 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,1757 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1757 dinara

RTV pre 1 sat
Goldman Saks: Cena nafte Brent bi u 2026. mogla da padne na manje od 55 dolara za barel

Goldman Saks: Cena nafte Brent bi u 2026. mogla da padne na manje od 55 dolara za barel

Kurir pre 2 sata
SAD uvele sankcije Rusiji i kompanijama koje pomažu severnokorejskom režimu

SAD uvele sankcije Rusiji i kompanijama koje pomažu severnokorejskom režimu

Politika pre 3 sata
Gradska uprava Novog Pazara potvrdila da joj nije uplaćen novac iz republičkog budžeta

Gradska uprava Novog Pazara potvrdila da joj nije uplaćen novac iz republičkog budžeta

Danas pre 4 sati