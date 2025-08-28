Srednji kurs dinara za evro 117,1757 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,1757 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto, Indikativni kurs dinara prema dolaru slabiji je juče za 0,2 odsto i iznosi 101,0222 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je 1,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,9 odsto, a od početka godine za 11,3 odsto.