Lista proizvoda koji će biti jeftiniji od ponedeljka: Građani će značajno moći da uštede i na osnovnim namirnicama

Građane Srbije od 1. septembra 2025. godine očekuje olakšanje u kućnom budžetu, jer stupa na snagu uredba Vlade Srbije o ograničavanju trgovačkih marži.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će od ponedeljka oko 20.000 proizvoda-artikala imati nižu cenu. Prema pravilima nove uredbe, trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, dok će kupci na pojedine artikle moći da računaju i na dodatne popuste do 10 odsto. To znači da će osnovne namirnice, sredstva za higijenu i kućnu hemiju biti znatno pristupačniji. Uredba obuhvata čak 23 kategorije proizvoda, među kojima su prehrambeni artikli poput hleba, brašna,