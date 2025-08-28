Lista proizvoda koji će biti jeftiniji od ponedeljka: Građani će značajno moći da uštede i na osnovnim namirnicama

Kurir pre 1 sat
Lista proizvoda koji će biti jeftiniji od ponedeljka: Građani će značajno moći da uštede i na osnovnim namirnicama

Građane Srbije od 1. septembra 2025. godine očekuje olakšanje u kućnom budžetu, jer stupa na snagu uredba Vlade Srbije o ograničavanju trgovačkih marži.

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će od ponedeljka oko 20.000 proizvoda-artikala imati nižu cenu. Prema pravilima nove uredbe, trgovačke marže neće smeti da prelaze 20 odsto, dok će kupci na pojedine artikle moći da računaju i na dodatne popuste do 10 odsto. To znači da će osnovne namirnice, sredstva za higijenu i kućnu hemiju biti znatno pristupačniji. Uredba obuhvata čak 23 kategorije proizvoda, među kojima su prehrambeni artikli poput hleba, brašna,
Vlada usvojila uredbu o ograničavanju marži na 20 odsto za proizvode iz 23 kategorije

Povećanje penzija od 1. decembra: Vučić danas saopštava koliko će iznositi

Oko 20.000 proizvoda jeftinije od 1. septembra – na spisku i jaja, kafa, voće, povrće, ulje, brašno i pelene

Koji proizvodi su na listi artikala sa smanjenim maržama?

Vlada Srbije usvojila uredbu kojom se trgovinskim lancima ograničavaju marže

Vlada Srbije usvojila uredbu o ograničavanju marži na 20 odsto

Vlada danas usvaja uredbu o ograničenju marži: Niže cene do 20.000 proizvoda od 1. septembra

Novi kineski terenac uskoro stiže u Evropu

Proizvođači krompira u Srbiji traže sezonske stope carina na uvoz krompira

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

PKS: Sporazum o slobodnoj trgovini Srbije i Egipta stupa na snagu 1. septembra

Struja u Srbiji od 1. oktobra skuplja za 6,6 odsto

