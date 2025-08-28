Vlada Srbije ograničila marže na 20 odsto u jeku građanskih protesta

Vlada Srbije ograničila marže na 20 odsto u jeku građanskih protesta

Vlada Srbije usvojila je uredbu o ograničavanju trgovinskih marži na 20 odsto, izjavio je 28. avgusta ministar finansija Siniša Mali.

Uredba je usvojena četiri dana pošto je šef države Aleksandar Vučić predstavio mere za snižavanje cena hrane u Srbiji, u jeku desetomesečnih studentskih i građanskih protesta širom zemlje na kojima se traži odgovornost vlasti Srpske napredne stranke za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra. Studenti su u maju zatražili i raspisivanje vanrednih skupštinskih izbora, što je Vučić odbio. Govoreći o meri koju je vlada donela u
Aleksandar VučićVlada SrbijeNovi SadSrpska napredna strankaIzboriSiniša Mali

