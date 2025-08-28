Vučić: Od 1. decembra povećanje penzija možda čak i 12 odsto; moja ruka ostaje ispružena za dijalog

U decembru ćemo prvi put imati prosečnu platu 1.000 evra, a od 1. decembra povećanje penzija iznosiće možda čak 12 odsto, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. Alimentacioni fond krenuo je da radi, izvršena prva isplata samohranoj majci devetogodišnjeg dečaka, istakao je predsednik. Naše je da ponudimo dijalog, čak i nasilnicima, bolje je da razgovarate sa njima nego da stvari rešavate na drugačiji način, rekao je Vučić. Ponovio je da će izbori biti pre ustavnog i zakonskog roka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u decembru prvi put prosečna plata biti 1.000 evra, a cilj je da do 2027. godine ona bude 1.400 evra. Vučić je na TV Pink najavio je da će penzije od 1. decembra porasti možda i za 12 odsto. "Ja sam građanima Srbije najavio da će penzije od 1. decembra rasti između sedam i osam odsto, verujući da će biti oko osam odsto. To bi bio veliki rast imajući u vidu da očekujemo stopu inflacije na godišnjem nivou, prosečno od