Jokić s pola snage ispisao istoriju Eurobasketa: Pogledajte najbolje poteze NBA zvezde u Rigi

Reprezentacija Srbije starovala je pobedom na Eurobasketu i to kakvom! "Orlovi" su potpuno deklasirali Estoniju u prvom kolu ovog turnira ubacili su 98 poena, dok su rivala ograničili na 64.

I mada nismo imali priliku da vidimo Nikolu Jokića u svojoj standardnoj tripl-dabl akciji i te kako vredi pomenuti partiju najboljeg košarkaša sveta. Nikola je susret započeo u petorci, zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem, pa je ovaj tandem rešio da se posveti raigravanju tima, tako je Nikola Jović za osam minuta imao 12 poena, a Srbija u prva četiri napada do koša došla kroz asistencije - prava retkost. Jokić susret završio dabl-dabl učinkom, a moglo bi se reći za