Jokić s pola snage ispisao istoriju Eurobasketa: Pogledajte najbolje poteze NBA zvezde u Rigi

Mondo pre 53 minuta  |  Tijana Jevtić
Jokić s pola snage ispisao istoriju Eurobasketa: Pogledajte najbolje poteze NBA zvezde u Rigi

Reprezentacija Srbije starovala je pobedom na Eurobasketu i to kakvom! "Orlovi" su potpuno deklasirali Estoniju u prvom kolu ovog turnira ubacili su 98 poena, dok su rivala ograničili na 64.

I mada nismo imali priliku da vidimo Nikolu Jokića u svojoj standardnoj tripl-dabl akciji i te kako vredi pomenuti partiju najboljeg košarkaša sveta. Nikola je susret započeo u petorci, zajedno sa Bogdanom Bogdanovićem, pa je ovaj tandem rešio da se posveti raigravanju tima, tako je Nikola Jović za osam minuta imao 12 poena, a Srbija u prva četiri napada do koša došla kroz asistencije - prava retkost. Jokić susret završio dabl-dabl učinkom, a moglo bi se reći za
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

VIDEO Pogledajte šta je Jokić uradio kada je ušao u svlačionicu: Scena koja objašnjava ko je on zapravo

VIDEO Pogledajte šta je Jokić uradio kada je ušao u svlačionicu: Scena koja objašnjava ko je on zapravo

Nova pre 38 minuta
Ognjen Dobrić najbolji „golman“ Evrobasketa – zato je bio i ostao deo reprezentacije

Ognjen Dobrić najbolji „golman“ Evrobasketa – zato je bio i ostao deo reprezentacije

Nova pre 13 minuta
Detalj iz svlačionice koji će oduševiti sve: Pogledajte šta je uradio Nikola Jokić posle pobede nad Estonijom

Detalj iz svlačionice koji će oduševiti sve: Pogledajte šta je uradio Nikola Jokić posle pobede nad Estonijom

Kurir pre 53 minuta
Deklasirana Estonija: Srbija lagano stigla do prve pobede na Evrobasketu

Deklasirana Estonija: Srbija lagano stigla do prve pobede na Evrobasketu

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAEurobasketEstonija

Sport, najnovije vesti »

Novaku se čisti put na US Openu: Posle senzacije ima auto-put do završnice

Novaku se čisti put na US Openu: Posle senzacije ima auto-put do završnice

Nova pre 3 minuta
Novak se prisetio davnih dana: "Nosio sam roze-belo, to su bile 90-e!"

Novak se prisetio davnih dana: "Nosio sam roze-belo, to su bile 90-e!"

B92 pre 3 minuta
"Orlovi" na skeneru B92.sport: Srbija "gazi"

"Orlovi" na skeneru B92.sport: Srbija "gazi"

B92 pre 3 minuta
Pala odluka! Evo protiv koga će Novak Đoković igrati u trećem kolu Ju-Es opena

Pala odluka! Evo protiv koga će Novak Đoković igrati u trećem kolu Ju-Es opena

Večernje novosti pre 3 minuta
Deveta evropska jesen u nizu za Crvenu zvezdu

Deveta evropska jesen u nizu za Crvenu zvezdu

Danas pre 14 minuta