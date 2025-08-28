Vozač autobusa hteo da izbegne ženu koja je pretrčavala ulicu, pa pokosio devojčicu (15): Stradala na licu mesta

Vozač autobusa "18" u Zemunu pokušao je da izbegne ženu koja je pretrčavala put, pa je skrenuo na trotoar, kojim je prolazila devojčica (15).

Ona je, nažalost, stradala na licu mesta od siline udara. Prema rečima svedoka, žena je iznenada istrčala na kolovoz, a vozač autobusa je pokušao da je izbegne, skrenuvši na trotoar, gde je udario dete! Telo devojčice izvukli su ispod autobusa, ali ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt. Telo deteta nalazi se na ulici dok traje uviđaj. Autobus je jednim delom van puta, a od siline udarca "zakucao" se u zid! "Bilo je jezivo. Ljudi su vrištali. Govorili