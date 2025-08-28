Vozač autobusa hteo da izbegne ženu koja je pretrčavala ulicu, pa pokosio devojčicu (15): Stradala na licu mesta

Mondo pre 8 minuta  |  Uroš Matejić
Vozač autobusa hteo da izbegne ženu koja je pretrčavala ulicu, pa pokosio devojčicu (15): Stradala na licu mesta

Vozač autobusa "18" u Zemunu pokušao je da izbegne ženu koja je pretrčavala put, pa je skrenuo na trotoar, kojim je prolazila devojčica (15).

Ona je, nažalost, stradala na licu mesta od siline udara. Prema rečima svedoka, žena je iznenada istrčala na kolovoz, a vozač autobusa je pokušao da je izbegne, skrenuvši na trotoar, gde je udario dete! Telo devojčice izvukli su ispod autobusa, ali ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt. Telo deteta nalazi se na ulici dok traje uviđaj. Autobus je jednim delom van puta, a od siline udarca "zakucao" se u zid! "Bilo je jezivo. Ljudi su vrištali. Govorili
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Devojčica poginula u saobraćajnoj nesreći u Zemunu, povređena trudnica i dete

Devojčica poginula u saobraćajnoj nesreći u Zemunu, povređena trudnica i dete

RTV pre 43 minuta
"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio…

"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio prazan, išao je na početnu stanicu..."

Blic pre 7 minuta
Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)…

Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)

Blic pre 7 minuta
"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio…

"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio prazan, išao je na početnu stanicu..."

Blic pre 7 minuta
Autobus prošao kroz crveno pa usmrtio devojčicu (15) i povredio trudnicu: Novi jezivi detalji nesreće u Zemunu

Autobus prošao kroz crveno pa usmrtio devojčicu (15) i povredio trudnicu: Novi jezivi detalji nesreće u Zemunu

Mondo pre 8 minuta
Jeziva tragedija u Zemunu! Otkrivamo stanje trudnice povređene u nesreći, devojčica podlegla povredama

Jeziva tragedija u Zemunu! Otkrivamo stanje trudnice povređene u nesreći, devojčica podlegla povredama

Alo pre 33 minuta
"Videla sam dete kako leži na ulici, povređeni su izlazili iz kola" Prve slike i snimci iz Zemuna, stanari u šoku nakon…

"Videla sam dete kako leži na ulici, povređeni su izlazili iz kola" Prve slike i snimci iz Zemuna, stanari u šoku nakon tragedije (foto/video)

Alo pre 8 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Zemun

Beograd, najnovije vesti »

Na Železničkoj stanici Pančevački most 14-godišnjeg dečaka udarila struja

Na Železničkoj stanici Pančevački most 14-godišnjeg dečaka udarila struja

N1 Info pre 43 minuta
Devojčica poginula u saobraćajnoj nesreći u Zemunu, povređena trudnica i dete

Devojčica poginula u saobraćajnoj nesreći u Zemunu, povređena trudnica i dete

RTV pre 43 minuta
Dečaka udarila struja jer se popeo na vagon

Dečaka udarila struja jer se popeo na vagon

RTV pre 18 minuta
"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio…

"Bio je dezorijentisan": Očevici teške nesreće u Zemunu opisali trenutke nakon što je autobus ubio dete (15): "Autobus je bio prazan, išao je na početnu stanicu..."

Blic pre 7 minuta
Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)…

Jeziva nesreća između Batajnice i Ugrinovaca: Vozilo potpuno smrskano, mladić izvučen iz kola polu živ (uznemirujući video)

Blic pre 7 minuta