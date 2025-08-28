Univerzitetske mreže: Zahtevamo momentalno povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta

N1 Info pre 1 sat  |  Lea Apro
Univerzitetske mreže: Zahtevamo momentalno povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta

Neformalne akademske mreže i inicijative u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Kosovskoj Mitrovici upućuju javni apel dekanu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, prof. dr Milivoju Alanoviću, da bez odlaganja obustavi sve aktivnosti koje, kako tvrde, direktno ugrožavaju autonomiju univerziteta.

Akademske mreže traže od dekana da preduzme sve neophodne korake kako bi policijskim jedinicama bilo naloženo da napuste prostorije ove visokoškolske ustanove, navode u saopštenju dostavljenom N1. "Sa istinskim zgražavanjem konstatujemo da su poslednji događaji, uključujući i prisustvo i postupanje policije unutar akademskog prostora, doveli do ozbiljnog narušavanja principa univerzitetske autonomije. Scene policijskog nasilja koje su zabeležene u Novom Sadu
FOTO, VIDEO Studenti i građani i večeras ispred Filozofskog: Zahtev da policija napusti fakultet

Radio 021 pre 25 minuta
Zahtevamo momentalno povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta

Nova pre 40 minuta
Novi skup studenata u blokadi ispred Filozofskog u Novom Sadu, policija obezbeđuje zgradu

Sputnik pre 40 minuta
Novi skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na poziv studenata u blokadi, policija obezbeđuje glavni ulaz

Euronews pre 50 minuta
Protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu treći dan zaredom; okupljanja u Čačku, Užicu i Aranđelovcu

RTS pre 14 minuta
Akademske mreže: Zahtevamo momentalno povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta

Radio 021 pre 1 sat
Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu poručili da ne žele eskalaciju

Nova pre 1 sat
FOTO, VIDEO Studenti i građani i večeras ispred Filozofskog: Zahtev da policija napusti fakultet

Radio 021 pre 25 minuta
Zahtevamo momentalno povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta

Nova pre 40 minuta
Zrenjaninski prosvetari i građani održali skup podrške prosvetnim inspektorkama Ivani Atanacković i Ružici Tapavički Podrška inspektorkama

Volim Zrenjanin pre 15 minuta
Novi skup studenata u blokadi ispred Filozofskog u Novom Sadu, policija obezbeđuje zgradu

Sputnik pre 40 minuta
Novi skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na poziv studenata u blokadi, policija obezbeđuje glavni ulaz

Euronews pre 50 minuta