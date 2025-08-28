Protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu treći dan zaredom; okupljanja u Beogradu, Čačku, Užicu i Aranđelovcu

RTS pre 22 minuta
Protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu treći dan zaredom; okupljanja u Beogradu, Čačku, Užicu i Aranđelovcu…

Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju treći dan zaredom okupili su se i ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ispred ulaza u zgradu postavljen kordon policije. Protesti podrške Novosađanima u Beogradu, Čačku i Užicu. U Aranđelovcu okupljeni na Trgu Venac slobode ponovili zahtev za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora.

Treći dan zaredom studenti u blokadi i građani okupili su se i ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ispred ulaza u zgradu postavljen je kordon policije u punoj opremi za razbijanje demonstracija, a u blizini protesta nalazi se još nekoliko vozila policije. Na početku protesta studenti u blokadi ovog fakulteta pozvali su još jednom dekana Milivoja Alanovića i prodekana Dejana Pajića da, zajedno sa policijom, napuste zgradu fakulteta i omoguće studentima i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Mirno ispred Filozofskog u Novom Sadu, studenti u blokadi ponovo tražili da dekan izađe

Mirno ispred Filozofskog u Novom Sadu, studenti u blokadi ponovo tražili da dekan izađe

Sputnik pre 22 minuta
Mirno ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, studenti u blokadi ponovo tražili da dekan izađe

Mirno ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, studenti u blokadi ponovo tražili da dekan izađe

Euronews pre 22 minuta
Skup solidarnosti sa novosadskim studentima na Novom Beogradu

Skup solidarnosti sa novosadskim studentima na Novom Beogradu

Beta pre 1 sat
Akademske mreže traže povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Akademske mreže traže povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Serbian News Media pre 1 sat
Profesorka Filozofskog u Novom Sadu: Jedino rešenje je da dekan podnese ostavku

Profesorka Filozofskog u Novom Sadu: Jedino rešenje je da dekan podnese ostavku

Radio sto plus pre 57 minuta
FOTO, VIDEO Studenti i građani i večeras ispred Filozofskog: Zahtev da policija napusti fakultet

FOTO, VIDEO Studenti i građani i večeras ispred Filozofskog: Zahtev da policija napusti fakultet

Radio 021 pre 1 sat
Zahtevamo momentalno povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta

Zahtevamo momentalno povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakParlamentarni izboriNovi SadSNSIzboriUžice

Vojvodina, najnovije vesti »

Mirno ispred Filozofskog u Novom Sadu, studenti u blokadi ponovo tražili da dekan izađe

Mirno ispred Filozofskog u Novom Sadu, studenti u blokadi ponovo tražili da dekan izađe

Sputnik pre 22 minuta
Mirno ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, studenti u blokadi ponovo tražili da dekan izađe

Mirno ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, studenti u blokadi ponovo tražili da dekan izađe

Euronews pre 22 minuta
Protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu treći dan zaredom; okupljanja u Beogradu, Čačku, Užicu i Aranđelovcu…

Protestni skup ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu treći dan zaredom; okupljanja u Beogradu, Čačku, Užicu i Aranđelovcu

RTS pre 22 minuta
Skup solidarnosti sa novosadskim studentima na Novom Beogradu

Skup solidarnosti sa novosadskim studentima na Novom Beogradu

Beta pre 1 sat
Akademske mreže traže povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Akademske mreže traže povlačenje policije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Serbian News Media pre 1 sat