U Srbiji oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperature do 12 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će tokom dana biti umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunalju sa udarima olujne jačine, a temperature će se kreteti u rasponu od dva do 12 stepeni. U Novom Sadu će biti umereno do potpuno oblačno, uveče sa slabom kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 10 stepeni. Do nedelje će se zadržati umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa slabim padavinama, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje