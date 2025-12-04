Vremenska prognoza 5. decembar 2025.

Oblačno, mestimično sa slabom kišom. U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Tamo je na snazi narandžasti meteo-alarm. Najviša dnevna temperatura do 13 stepeni. U glavnom gradu povremeno s kišom i vetrovito. Temperatura do 11 stepeni. Za vikend slaba kiša.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.12.2025. Petak: Oblačno, ujutru sa slabom kišom u istočnim i jugoistočnim predelima Srbije. Tokom pre podneva i sredinom dana kišna zona će se proširiti i na ostale krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana kada se očekuju udari