Vremenska prognoza 5. decembar 2025.

RTS pre 38 minuta
Oblačno, mestimično sa slabom kišom. U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Tamo je na snazi narandžasti meteo-alarm. Najviša dnevna temperatura do 13 stepeni. U glavnom gradu povremeno s kišom i vetrovito. Temperatura do 11 stepeni. Za vikend slaba kiša.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 05.12.2025. Petak: Oblačno, ujutru sa slabom kišom u istočnim i jugoistočnim predelima Srbije. Tokom pre podneva i sredinom dana kišna zona će se proširiti i na ostale krajeve naše zemlje. Vetar slab i umeren jugoistočni i istočni, u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni (posebno tokom jutra i ponovo krajem dana kada se očekuju udari
Temperature relativno visoke za ovo doba godine, a mi se smrzavamo kao da je -4! Srbija na udaru čudnog fenomena: Evo šta se…

Blic pre 1 sat
Srbija na udaru kiše i olujnog vetra: Hitna reakcija RHMZ-a: Ovi delovi zemlje biće na najjačem udaru

Alo pre 1 sat
Kada stiže prava zima? Čubrilo otkriva prognozu do 16. decembra: Magla, kiša, vetar, pa kratka stabilizacija

Dnevnik pre 2 sata
Obilne padavine i olujni vetar napraviće haos u regionu, lokalno će biti i preko 200 litara kiše. Preti li ciklon i Srbiji?

Dnevnik pre 2 sata
Vremenska prognoza Marka Čubrila do kraja decembra: Otkazana zima u Srbiji nakon prvog snega

Mondo pre 3 sata
Prognoza za zimu 2025.: Šta nas očekuje na Balkanu i u Evropi

NIN pre 5 sati
Opasnost na putevima u Srbiji: Hitno upozorenje RHMZ: Očekuju se kiša i olujni vetar

Blic pre 6 sati
BanatRHMZVremenska prognoza

Predstavnici REM-a i RTV-a u studijskoj poseti Vrhovnom savetu za radio i televiziju Republike Turske

RTV pre 8 minuta
Zavšena prva faza radova na deonici puta između Belješeva i Pucavca kod Sremskih Karlovava

RTV pre 3 minuta
Roditelji Jovinih đaka: Direktor blokira rad Gradskog saveta roditelja

NoviSad.com pre 3 minuta
Jovanović: Zagađenje odnosi hiljade života zbog ne sprovođenja mera zaštite vazduha

Moj Novi Sad pre 38 minuta
RTS pre 38 minuta