Hitno se oglasio RHMZ: Ovde će u Srbiji noćas pasti sneg

Blic pre 3 sata
Hitno se oglasio RHMZ: Ovde će u Srbiji noćas pasti sneg

Republički hidrometeorološki zavod oglasio večeras se najnovijim upozorenjem. - Iznad većeg dela zemlje pretežno vedro, osim u delovima Pomoravlja i jugoistočne Srbije, gde će se zadržati umereno oblačno.

Na istoku Srbije biće i vetrovito sa jakim zapadnim i severozapadnim vetrom. U toku noći doći će do postepenog naoblačenja, a u planinskim predelima istočne Srbije moguće je provejavanje slabog snega - navedeno je u saopštenju.. Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do kraja godine nas očekuje uglavnom suvo vreme, ponegde sa kratkotrajnim snegom, a početkom naredne godine očekuju nas česta naoblačenja sa povremenim padavinama. U
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

Jutro hladno, tokom dana vetrovito, najviše do 6 stepeni

RTV pre 1 sat
Hitno se oglasio RHMZ: Ovde će u Srbiji noćas pasti sneg

Hitno se oglasio RHMZ: Ovde će u Srbiji noćas pasti sneg

Blic pre 3 sata
„1.100 godina hrvatskog kraljevstva – istorija i mit“ Predavanje istoričara dr Borisa Stojkovskog na Jutjub kanalu KCNS

„1.100 godina hrvatskog kraljevstva – istorija i mit“ Predavanje istoričara dr Borisa Stojkovskog na Jutjub kanalu KCNS

Dnevnik pre 1 sat
(Video) „Politika proširenja EU – pogled iz ugla građana“ (6. deo) Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na Jutjub kanalu KCNS…

(Video) „Politika proširenja EU – pogled iz ugla građana“ (6. deo) Predavanje dr Jelene Todorović Lazić na Jutjub kanalu KCNS

Dnevnik pre 1 sat
Predsednica Foruma žena Mali Iđoš Eržebet Židai: Gde je potrebna ženska ruka i žensko srce – tamo smo!

Predsednica Foruma žena Mali Iđoš Eržebet Židai: Gde je potrebna ženska ruka i žensko srce – tamo smo!

Dnevnik pre 2 sata