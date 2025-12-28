Hitno se oglasio RHMZ: Ovde će u Srbiji noćas pasti sneg

Republički hidrometeorološki zavod oglasio večeras se najnovijim upozorenjem. - Iznad većeg dela zemlje pretežno vedro, osim u delovima Pomoravlja i jugoistočne Srbije, gde će se zadržati umereno oblačno.

Na istoku Srbije biće i vetrovito sa jakim zapadnim i severozapadnim vetrom. U toku noći doći će do postepenog naoblačenja, a u planinskim predelima istočne Srbije moguće je provejavanje slabog snega - navedeno je u saopštenju.. Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) do kraja godine nas očekuje uglavnom suvo vreme, ponegde sa kratkotrajnim snegom, a početkom naredne godine očekuju nas česta naoblačenja sa povremenim padavinama. U