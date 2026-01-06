Plamen Badnjaka i potraga za zlatnicima – Nišlije lomile česnicu u parku Svetog Save

Južne vesti pre 2 sata  |  Nikola Đukić
Plamen Badnjaka i potraga za zlatnicima – Nišlije lomile česnicu u parku Svetog Save

I ovo Badnje veče, tradicionalno, mnogo Nišlija provelo u Svetosavskom parku, gde su ispred Hrama cara Konstantina i carice Jelene palili badnjake.

U tri česnice, koje su lomljene nakon paljenja Badnjaka, bila su skrivena ukupno četiri zlatnika, a potraga za njima i ove godine je bila centralni deo proslave. Pravoslavni vernici danas obeležavaju Badnji dan, a po tradiciji se ispred hramova palio badnjak. U Nišu je veliki broj vernika bio kako ispred Saborne crkve, tako i ispred hrama Svetog cara Konstanina i carice Jelene. Liturgija u Hramu cara Konstantina i carice Jelene počela je u 16 sati, da bi sat
(Foto, video) Tradicionalno paljenje badnjaka širom Srbije! U Čačku se okupilo više stotina ljudi, u Jagodini pušten vatromet…

(Foto, video) Tradicionalno paljenje badnjaka širom Srbije! U Čačku se okupilo više stotina ljudi, u Jagodini pušten vatromet

Blic pre 38 minuta
Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save: Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče

Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save: Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče

Večernje novosti pre 38 minuta
Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save; Veliki broj vernika u porti manastira Gračanica

Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save; Veliki broj vernika u porti manastira Gračanica

RTV pre 58 minuta
Sve više građana na paljenju badnjaka u hramu Svetog Vasilija Ostroškog

Sve više građana na paljenju badnjaka u hramu Svetog Vasilija Ostroškog

Niške vesti pre 1 sat
Iskre božićne radosti: Badnji dan i veče u kraljevačkom kraju

Iskre božićne radosti: Badnji dan i veče u kraljevačkom kraju

Večernje novosti pre 1 sat
Veličanstven prizor na Badnje veče: Veliki broj građana prisustvovalo paljenju badnjaka na brdu Ljubić, vernici kažu - ovo…

Veličanstven prizor na Badnje veče: Veliki broj građana prisustvovalo paljenju badnjaka na brdu Ljubić, vernici kažu - ovo treba doživeti (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 2 sata
(Foto, video) Vernici se okupili ispred Hrama Svetog Save na tradicionalno paljenje badnjaka: I u drugim delovima Beograda…

(Foto, video) Vernici se okupili ispred Hrama Svetog Save na tradicionalno paljenje badnjaka: I u drugim delovima Beograda građani ispred crkava dočekuju Božić (foto, video)

Blic pre 2 sata
NišBožićBadnji danopstina medijana

Mir Božji, Hristos se rodi

Mir Božji, Hristos se rodi

RTS pre 28 minuta
(Foto, video) Tradicionalno paljenje badnjaka širom Srbije! U Čačku se okupilo više stotina ljudi, u Jagodini pušten vatromet…

(Foto, video) Tradicionalno paljenje badnjaka širom Srbije! U Čačku se okupilo više stotina ljudi, u Jagodini pušten vatromet

Blic pre 38 minuta
Kako se dočekuje Božić u Novom Sadu Druženje i vatromet, uz pesmu i vatru (video)

Kako se dočekuje Božić u Novom Sadu Druženje i vatromet, uz pesmu i vatru (video)

Dnevnik pre 33 minuta
Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save: Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče

Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save: Okupio se veliki broj vernika da proslavi Badnje veče

Večernje novosti pre 38 minuta
Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save; Veliki broj vernika u porti manastira Gračanica

Zapaljen badnjak ispred Hrama Svetog Save; Veliki broj vernika u porti manastira Gračanica

RTV pre 58 minuta