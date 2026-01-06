Plamen Badnjaka i potraga za zlatnicima – Nišlije lomile česnicu u parku Svetog Save

I ovo Badnje veče, tradicionalno, mnogo Nišlija provelo u Svetosavskom parku, gde su ispred Hrama cara Konstantina i carice Jelene palili badnjake.

U tri česnice, koje su lomljene nakon paljenja Badnjaka, bila su skrivena ukupno četiri zlatnika, a potraga za njima i ove godine je bila centralni deo proslave. Pravoslavni vernici danas obeležavaju Badnji dan, a po tradiciji se ispred hramova palio badnjak. U Nišu je veliki broj vernika bio kako ispred Saborne crkve, tako i ispred hrama Svetog cara Konstanina i carice Jelene. Liturgija u Hramu cara Konstantina i carice Jelene počela je u 16 sati, da bi sat