Vremenska prognoza 29. decembar 2025.

RTS pre 53 minuta
Sutra toplije, a već u novogodišnjoj noći ponegde sneg. Sutra će biti vedro, a samo na istoku oblačno, popodne i tamo vedro i bez jakog vetra. Sa zapada će stizati malo topliji vazduh. Ipak jutro hladno, temperatura od -6 do 2 stepena, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. U Beogradu, posle jutarnjeg mraza, dan sunčan i najviše 7 stepeni, 3 više nego danas.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.12.2025. Ponedeljak: Jutro hladno, mestimično sa slabim, a na jugu ponegde i umerenim mrazem, iznad većeg dela biće i vedro, samo na istoku Srbije umereno do potpuno oblačno. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -6 do 2, a najviša od 4 do 9 stepeni. Upozorenje: Tmin < -5 °C,
Do Nove godine vetar, a u novogodišnjoj noći moguć i sneg

Glas Zaječara pre 1 sat
Januar u Vojvodini: Početak bez snega u nižim predelima, od 4. januara moguće formiranje snežnog pokrivača

RTV pre 3 sata
Poslednja nedelja 2025. uz ledena jutra, ali bez snega

Radio 021 pre 5 sati
Sutra sunčano i malo toplije

Serbian News Media pre 5 sati
Vremenska prognoza do kraja ove i za prve dane 2026. godine

Zoom UE pre 7 sati
U Srbiji sutra malo toplije, temperature do devet stepeni

Telegraf pre 7 sati
RHMZ: U nekim predelima Srbije danas jak vetar s udarima olujne jačine

Euronews pre 8 sati
Tribina NDNV "Koliko su bezbedni javni objekti u Novom Sadu" u ponedeljak na Spensu

Moj Novi Sad pre 38 minuta
Putevi Srbije savetovali opreznu vožnju zbog vlažnih kolovoza i mestimičnog snega

Serbian News Media pre 8 minuta
AMSS očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na prilazima većih gradova

Serbian News Media pre 3 minuta
"Putevi Srbije": Oprezno vozite zbog vlažnih kolovoza i mestimičnog snega

Radio 021 pre 1 sat
Simfonijski koncert "Na balu u Novom Sadu"

RTV pre 53 minuta