Vremenska prognoza 29. decembar 2025.

Sutra toplije, a već u novogodišnjoj noći ponegde sneg. Sutra će biti vedro, a samo na istoku oblačno, popodne i tamo vedro i bez jakog vetra. Sa zapada će stizati malo topliji vazduh. Ipak jutro hladno, temperatura od -6 do 2 stepena, najviša dnevna od 4 do 9 stepeni. U Beogradu, posle jutarnjeg mraza, dan sunčan i najviše 7 stepeni, 3 više nego danas.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 29.12.2025. Ponedeljak: Jutro hladno, mestimično sa slabim, a na jugu ponegde i umerenim mrazem, iznad većeg dela biće i vedro, samo na istoku Srbije umereno do potpuno oblačno. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od -6 do 2, a najviša od 4 do 9 stepeni. Upozorenje: Tmin < -5 °C,