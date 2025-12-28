Stigla prognoza za doček: Evo kakvo nas vreme čeka u najluđoj noći

Mondo pre 1 sat  |  Tamara Birešić
Stigla prognoza za doček: Evo kakvo nas vreme čeka u najluđoj noći

Tokom noći na severu i krajnjem jugu Srbije biće pretežno vedro, dok će u ostalim krajevima biti umereno do potpuno oblačno.

Na Kopaoniku se očekuje slab sneg. U većem delu zemlje sledi postepeno i sporo razvedravanje, dok će se na istoku zadržati oblačno, uz pojačan zapadni i severozapadni vetar. U ponedeljak jutro biće hladno, mestimično sa slabim, a na jugu i umerenim mrazem. Tokom dana preovlađivaće sunčano vreme i biće malo toplije. Vetar slab do umeren, dok će na istoku Srbije povremeno biti i jak. Jutarnje temperature kretaće se od -6 do 2 stepena, a dnevne od 4 do 9 stepeni.
