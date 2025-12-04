Srbija na udaru kiše i olujnog vetra: Hitna reakcija RHMZ-a: Ovi delovi zemlje biće na najjačem udaru

Republički hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu novom meteorološkom najavom

U najavi stoji da je pred nama oblačno vreme, u Bačkoj, na jugozapadu i zapadu zemlje ponegde sa slabom kišom, a tokom večeri padavine se očekuju u svim krajevima naše zemlje. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju vetar će imati i olujne udare koji će krajem dana i tokom noći biti i od 85 do 100 km/h. I SUTRA ĆE NA JUGU BANATA I U DONjEM PODUNAVLjU JUGOISTOČNI VETAR IMATI OLUJNE UDARE.
