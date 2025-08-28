MUP: Uhapšene dve osobe zbog sumnje da su napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

NIN pre 37 minuta  |  Beta
MUP: Uhapšene dve osobe zbog sumnje da su napali policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Policija u Novom Sadu uhapsila je M. K. (30) iz Loznice i P. R. (23) iz Vrbasa, zbog sumnje da su sinoć na skupu ispred Filozofskog fakulteta nasrnuli na policijske službenike i više puta ih udarili, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). MUP navodi da je P. R. u jednom trenutku, oteo štit policijskom službeniku, i da je to takođe, pokušavao da učini i M. K. Osumnjičenima se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela napad na službeno lice u
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

MUP: Uhapšene dve osobe zbog napada na policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

MUP: Uhapšene dve osobe zbog napada na policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

N1 Info pre 37 minuta
Dvojica osumnjičena za napad na službeno lice u Novom Sadu

Dvojica osumnjičena za napad na službeno lice u Novom Sadu

RTV pre 1 sat
Dvojica uhapšenih zbog sumnje da su napali policiju u Novom Sadu

Dvojica uhapšenih zbog sumnje da su napali policiju u Novom Sadu

Nova pre 47 minuta
Uhapšene dve osobe zbog sumnje da su napale policajce ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Uhapšene dve osobe zbog sumnje da su napale policajce ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

RTS pre 32 minuta
Dva lica uhapšena zbog napada na policiju u Novom Sadu

Dva lica uhapšena zbog napada na policiju u Novom Sadu

Serbian News Media pre 22 minuta
MUP: Dvojica uhapšena sinoć zbog dešavanja ispred Filozofskog, jedan oteo štit policajcu

MUP: Dvojica uhapšena sinoć zbog dešavanja ispred Filozofskog, jedan oteo štit policajcu

Moj Novi Sad pre 31 minuta
MUP: Uhapšene dve osobe zbog napada na policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

MUP: Uhapšene dve osobe zbog napada na policiju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Novi magazin pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPLoznicaVrbashapšenje

Politika, najnovije vesti »

Borba za opstanak na Kim: Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba

Borba za opstanak na Kim: Delegacija Srpske liste razgovarala sa Trokazom o problemima Srba

Blic pre 7 minuta
Konstitutivna sednica Skupštine Kosova: Bira se potpredsednik iz srpske zajednice

Konstitutivna sednica Skupštine Kosova: Bira se potpredsednik iz srpske zajednice

NIN pre 2 minuta
SAZNAJEMO Novi direktor United Media Brent Sadler?

SAZNAJEMO Novi direktor United Media Brent Sadler?

Nova pre 7 minuta
Vučić sa Kopmanom o aktuelnim dešavanjima i evropskom putu Srbije

Vučić sa Kopmanom o aktuelnim dešavanjima i evropskom putu Srbije

RTS pre 7 minuta
Đilas traži od EU posredovanje u rešavanju krize u Srbiji

Đilas traži od EU posredovanje u rešavanju krize u Srbiji

Serbian News Media pre 7 minuta