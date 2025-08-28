Dva lica uhapšena zbog napada na policiju u Novom Sadu

Novosadska policija uhapsila je M.K. (1995) iz Loznice i P.R. (2002) iz Vrbasa zbog sumnje da su napali službena lica na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta.

Kako je saopštio MUP, oni su, navodno, više puta udarili policijske službenike, a P.R. je u jednom trenutku oteo štit policajcu. M.K. je takođe pokušavao da učini isto. Određeno im je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni osnovnom javnom tužiocu. Policija nastavlja rad na identifikaciji i pronalasku ostalih lica koja su učestvovala u napadu.