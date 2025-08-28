Đilas pisao evropskim institucijama i zvaničnicima: Tražimo da se aktivno uključite u rešavanje krize u Srbiji

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Đilas pisao evropskim institucijama i zvaničnicima: Tražimo da se aktivno uključite u rešavanje krize u Srbiji
Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas tražio je u pismu evropskim institucijama i zvaničnicima da se kroz posredovanje aktivno uključe u rešavanje krize u Srbiji i spreče sukobe širih razmera. „Jedini način da se politička i društvena kriza reši mirno i demokratski jeste primena modela koji su, zahvaljući Evropskoj uniji implementirani u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori sa predizbornom tehničkom Vladom za pripremu fer i demokratskih izbora“, ocenio je
N1 Info pre 1 sat
