Đilas pisao evropskim institucijama i zvaničnicima: Tražimo da se aktivno uključite u rešavanje krize u Srbiji

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas tražio je u pismu evropskim institucijama i zvaničnicima da se kroz posredovanje aktivno uključe u rešavanje krize u Srbiji i spreče sukobe širih razmera. „Jedini način da se politička i društvena kriza reši mirno i demokratski jeste primena modela koji su, zahvaljući Evropskoj uniji implementirani u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori sa predizbornom tehničkom Vladom za pripremu fer i demokratskih izbora“, ocenio je